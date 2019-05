Weiter Wirbel bei Großkreutz-Klub: Vereinsboss mit Twitter-Attacke gegen Ex-Trainer Norbert Meier

Uerdingen-Boss Michail Ponomarew rechnet mit Ex-Trainer Norbert Meier ab. Bei Twitter schimpfte der Investor über den 60-Jährigen: "Mein größter Fehler beim KFC. Der schlechteste Trainer in der KFC-Geschichte." Der Russe ist sich sogar sicher, dass Meier nicht nochmal einen Trainer-Job in Deutschland erhalten werde. "Der KFC war seine letzte Station als Trainer in Deutschland", meint Ponomarew.