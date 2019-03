Uerdingen findet Meier-Nachfolger: Großkreutz-Klub befördert Co-Trainer Heinemann

Die schönsten Choreografien im Überblick: Ob Dortmund, Madrid, Rom oder Frankfurt In diesen Stadien haben Fußball-Fans mit ihren Choreos in den letzten Jahren Maßstäbe gesetzt. ©

KFC hat kaum noch Chance auf den Aufstieg

Uerdingen hat zur Zeit nur 40 Zähler auf dem Konto und damit kaum noch Chancen auf den angestrebten Aufstieg in die 2. Liga. Meier war erst am 3. Februar als neuer Coach des ambitionierten Drittliga-Aufsteigers vorgestellt worden. Seitdem gab es in sieben Ligapartien vier Niederlagen und drei Remis für den Klub aus Krefeld, der insgesamt zehn Spiele ohne Erfolgserlebnis ist. Heinemann war erst vor knapp zehn Tagen vom KFC engagiert worden. Als Kurzzeit-Chefcoach war der 54-Jährige zweimal in Bochum eingesprungen.