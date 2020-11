Ukraine bestätigt Corona-Fälle: Spieler sind "isoliert" - Austragung der DFB-Partie gefährdet

Vier Spieler und der Manager der ukrainischen Nationalmannschaft sind am Vortag des Länderspiels gegen Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der ukrainische Fußball-Verband am Freitag mit. Zuvor hatte die Bild über die positiven Fälle berichtet. Ob die Partie am Samstag in Leipzig (20.45 Uhr/ZDF) wie geplant stattfinden kann, war vorerst unklar. Die DFB-Elf wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ihre Vorbereitungen wie geplant fortsetzen. Dem Bericht der Bild zufolge, soll von der UEFA und dem Gesundheitsamt in Leipzig nach einer weiteren Testreihe am Samstag entschieden werden, ob die Partie abgesagt werden muss, falls es noch weitere Fälle gibt.

