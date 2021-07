Trotz 0:4 gegen England: Darum macht der EM-Verlauf Ukraine-Trainer Schewtschenko "glücklich"

Der ukrainische Nationaltrainer Andrej Schewtschenko hat seine Mannschaft trotz der herben 0:4-Pleite im EM-Viertelfinale gegen England in Schutz genommen. "Ich bin wirklich glücklich mit der Leistung der Mannschaft, ich möchte mich bei den Jungs für ihre Einstellung bedanken", sagte der 44-Jährige nach dem EM-Aus am Samstag in Rom. "England ist als Team sehr stark. Sie haben pragmatisch gespielt und unsere Fehler ausgenutzt", urteilte er. Für die Ukraine war bereits das Erreichen ihres ersten EM-Viertelfinals ein großer Erfolg.

Der ehemalige Weltklasse-Stürmer Schewtschenko kündigte Gespräche mit dem ukrainischen Fußball-Verband über seine Zukunft als Nationalcoach an. "Wir werden nach Kiew fliegen und Bilanz ziehen", sagte er. "Der Verband muss eine Entscheidung treffen, aber das hat keine Eile." Schewtschenko war einst als Profi beim FC Chelsea und AC Mailand aktiv und trainiert die Auswahl des Landes seit fünf Jahren. Der Vertrag läuft noch bis nach der WM 2022.