Ukraine feiert beim Messepokal Doppelerfolg

Der Messepokal wurde seinem Ruf bei den Hallenhockey-Fans erneut gerecht. Auch bei der 31. Auflage wurde in den Hallen Brüderstraße und Leplaystraße drei Tage toller Sport geboten, an dem über 800 Zuschauer ihre helle Freude hatten. Am Ende bejubelten sie einen Doppelerfolg der ukrainischen Nationalmannschaften. Damit gelang den Frauen, die die Zehlendorfer Wespen und die Stadtauswahl Wien auf die Plätze verwiesen, nach ihren Siegen 2017 und 2018 das Triple. Bei den Männern blieb es spannend bis zuletzt. Denn die Zehlendorfer Wespen hätten der Ukraine, die sich vorher 7:7 trennten, den Turniersieg noch streitig machen können. Dazu hätten sie aber gegen den Braunschweiger HTC einen Sieg mit sieben Toren Differenz gebraucht. Am Ende wurde es nur ein 6:4. Damit hatte auch bei den Männern die Ukraine vor den Zehlendorfer Wespen und Braunschweig die Nase vorn.