Ukraine-Hilfe: RB Leipzigs Orban schließt sich Common Goal an

Leipzig. Willi Orban von Bundesligist RB Leipzig führt mit Vivianne Miedema und Paulo Dybala die Ukraine-Hilfe der Wohltätigkeitsorganisation Common Goal an. Das teilte die Initiative, bei der Fußball-Profis einen Teil ihres Gehalts für wohltätige Zwecke spenden, am Donnerstag mit.

Mit dem neuen Projekt sollen die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen unmittelbar und langfristig unterstützt werden. "Durch meine ungarischen Wurzeln weiß ich um die bedeutende Rolle der umliegenden Länder in den kommenden Wochen und Monaten", sagte Orban. In einer ersten Phase arbeitet Common Goal mit Organisationen in der Ukraine, Moldawien, Ungarn und Rumänien zusammen.