Ukraine-Krieg: RB Leipzigs Fanclub "Holy Bulls" im humanitären Einsatz unterwegs

Aktuell wird der Bus anderweitig benötigt, wird in diesen Stunden mit Hilfsgütern (Mineralwasser, Tiernahrung, Hygieneartikel, Medikamente, medizinische Versorgungsartikel, Lebensmittel) vollgepackt und setzt sich am Sonnabend um vier Uhr in der Früh in Bewegung. Humanitäres Ziel von Knut und Simone Becker (sie fahren den Bus) und des Holy-Bulls-Verantwortlichen Andre Knoblau: Die polnisch-ukrainische Grenze. Dort werden die Hilfsgüter dem „Haus der Hoffnung e.V.“ übergeben und von dort weiter in die Ukraine transportiert. Auf der Bus-Rückfahrt sollen 42 Frauen und Kinder aus dem Kriegsgebiet mit nach Leipzig genommen werden.