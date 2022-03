DFB-Präsidentschaftskandidat Peter Peters über Gazprom und Aus für Russland-Teams: "Wurden getäuscht"

Peter Peters ist einer von zwei Kandidaten als neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Er sitzt aktuell im FIFA-Rat und war von 1994 bis 2020 Finanzvorstand bei Schalke 04 tätig. Dort hat er den Vertrag mit Gazprom mitverhandelt. Peters schildert dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), wie er die Reaktionen des Fußballs auf den Krieg in der Ukraine bewertet – und nennt klare Bedingungen für eine Rückkehr russischer Teams in die internationalen Wettbewerbe. Zudem nennt er seine Forderung an Altkanzler Gerhard Schröder und spricht über die Situation beim DFB. Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Peters, der Weltfußball positioniert sich nach den russischen Angriffen auf die Ukraine klar: Aus für Sponsor Gazprom, Aus für das Champions-League-Finale in St. Petersburg, Aus für Russlands Teams. War das der einzig richtige Weg? Peter Peters (60): Ja. Ich habe frühzeitig gesagt, dass man in einer Zeit, wo Russland einen schrecklichen Angriffskrieg führt, nicht miteinander Fußball spielen kann. Es werden Menschen getötet. Es geschehen Dinge, die ich unfassbar finde. Das Verhältnis zu Russland ist zerbrochen. Solange Krieg geführt wird, können wir definitiv nicht Fußball spielen. Das gilt für alle Sportarten, die ähnlich entschieden haben, worüber ich froh bin. Es gab schon andere Vorfälle: 2008 der Krieg in Georgien, 2014 die Annexion der Krim. Warum haben da die Verbände, warum haben Sie als Schalker Finanzvorstand mit Gazprom als Sponsor, noch nicht gezuckt? Die Situation damals hat uns schon Sorge bereitet. Es wäre heute falsch zu sagen, was ganz schlimm ist und was weniger schlimm. Es war definitiv eine Fehleinschätzung. Wir haben uns darauf verlassen, dass die Dinge in Ordnung kommen und es ehrliche Versuche gibt, alles im Frieden zu lösen. Heute wissen wir, dass wir getäuscht wurden.

Das klingt reichlich naiv. Ihnen muss etwa bei der Unterschrift des Vertrags mit Gazprom klar gewesen sein, dass es nicht um klassische Werbung geht, sondern um Imagepflege des Konzerns?

Wir machen uns etwas zu einfach, wenn wir die Vorgänge, die 2006 waren, im Lichte der Erkenntnis von heute bewerten. Damals gab es aus meiner Sicht ernsthafte Versuche, ein friedliches Miteinander hinzubekommen. Es gab viele Vereine, die um Gazprom geworben haben. Genauso hat die Bundesrepublik Deutschland seine Energieversorgung auf den russischen Markt ausgerichtet. Es gab auch damals die Diskussionen. Heute sehen wir, alle miteinander, vieles anders. Welche Lehren ziehen Sie konkret aus dieser Täuschung, wie Sie es nennen, mit Blick auf verschärfte Regeln für das Sponsoring? Die Compliance-Regeln werden immer wieder verschärft. Das betrifft die Vergaben von Weltmeisterschaften bei den internationalen Verbänden. Es passiert bei allen Unternehmen. Es gibt eine vernünftige Entwicklung in die richtige Richtung. Aber ich wiederhole: Damals waren die Entscheidungen vertretbar.

Bei der Vergabe großer Turniere ist die WM in Katar das beste Beispiel. Die Rufe nach Protest und Boykott sind laut. Mussten erst die Ereignisse in der Ukraine passieren, ehe der Fußball nun einlenkt? Vielleicht sollten wir mal vor der eigenen Haustür kehren. Wir hatten ein Sommermärchen 2006, kennen aber die Begleitumstände rund um die Vergabe. Es ist immer leicht, auf andere Länder zu zeigen. Zu Katar habe ich dennoch eine deutliche Meinung. Ich habe mich, wie viele andere, über die Vergabe regelrecht gewundert. Wir stellen jetzt aber fest, dass Katar zumindest eine Anstrengung übernimmt, die Kritik aufzunehmen und Veränderungen herbeizuführen.

In voller Länge: Das Interview mit Peter Peters

Bei allem Respekt sind die Vorwürfe gegen Katar andere als bei der Vergabe der WM 2006. Es geht um Menschenrechtsverletzungen, den Vorwurf der Ausbeutung von Arbeitern und Todesfälle beim Stadionbau. Welche Einsicht sehen Sie denn? Ich sehe den Willen, sich der Kritik zu stellen. Wir haben beim Länderspiel in Wolfsburg im vergangenen November mit Menschenrechtsorganisationen gesprochen. Niemand ist zufrieden, doch jeder betont die Entwicklung. Natürlich muss sie noch intensiviert und verbessert werden. Wichtig ist, dass es sie gibt. In Russland hingegen sagt der Verband, man solle Politik aus dem Fußball heraushalten, etwa als das Champions-League-Finale von St. Petersburg nach Paris verlegt wurde. Es geht hier aber nicht um Politik, sondern um Krieg. Da fehlt mir jegliche Einsicht, das ist ein riesiger Unterschied.

Der russische Sport trägt gerade die Konsequenzen für den Krieg von Präsident Wladimir Putin. Unter welchen Bedingungen kann es eine Rückkehr in den internationalen Sport geben? Anzeige Eine Rückkehr ist nur möglich, Außerdem muss Russland erkennen, welches Unrecht in der Ukraine getan wird – und nicht das eigene Versagen anderen Ländern und anderen Handlungen in die Schuhe schieben. Der DFB hat Altkanzler Gerhard Schröder aufgefordert, die Ehrenmitgliedschaft aufzugeben, wenn er nicht seine Posten in Russland aufgibt. Setzt der Verband ausreichend Zeichen? Bei Gerhard Schröder gibt es keine zwei Meinungen. Da geht es ebenso um die Einsicht. Er muss sich von allem distanzieren. Dazu gehört die klare Botschaft, Fehler einzugestehen. Die Welt hat sich geändert. Wir betrachten seine Rolle alle mit dem gleichen Blickwinkel.

Also hat sich der DFB klar genug geäußert? Am Ende hätte man immer früher noch deutlicher was sagen können, aber letztendlich ist die Position des Fußballs insgesamt doch klar. Er hat in aller Deutlichkeit und völlig unangreifbar Position bezogen. Sie stehen am 11. März gegen Bernd Neuendorf als DFB-Präsident zur Wahl. Wieso sind Sie der geeignete Kandidat für einen Verband, der zerstritten ist, teils chaotisch nach außen wirkt – obwohl Sie als Ligavertreter jahrelang selbst Vizepräsident waren? Ich habe mich insbesondere mit Rainer Koch (DFB-Interimspräsident, d. Red.) und Stephan Osnabrügge (DFB-Schatzmeister, d. Red.) zerstritten, weil ich mit vielen Entscheidungen und Vorgehensweisen nicht einverstanden war. Der DFB hat durch viele Handlungen Glaubwürdigkeit verloren. Es fehlte die Transparenz. Ich trete nun an, um den Verband in eine ruhigere, transparente, klare Zukunft zu führen. Der DFB braucht einen Kulturwandel.