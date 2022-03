"Umarme euch alle": Ukraine-Legende Schewtschenko mit bewegender Botschaft vor Mailand-Derby

Ein Zeichen setzen gegen den Krieg in der Ukraine: Die Spieler des AC Mailand signalisierten gemeinsam mit ihren Kontrahenten von Inter Mailand und den Zuschauern ihre Verbundenheit mit den Menschen aus der Ukraine. Die Spieler der Rossoneri trugen beim Aufwärmen weiße Shirts mit der ukrainischen Flagge inklusive dem Wort "Peace" (Frieden) auf der Brust. Vor dem Anpfiff positionierten sich die Teams vor einem "Peace"-Schriftzug, die Zuschauer hielten blau-gelbe Fahnen in den Händen und auch auf der Anzeigetafel im Giuseppe-Meazza-Stadion leuchtete die ukrainische Fahne mit dem Wort "Peace" auf. Besonders bewegend war der Moment, als eine Videobotschaft von Andrij Schewtschenko auf den großen Bildschirmen lief.

"Liebe italienische Freunde, ich bitte Sie, den Frieden in der Ukraine zu unterstützen. Das ukrainische Volk will Frieden, denn Frieden kennt keine Grenzen. Was uns eint, muss stärker sein als das, was uns trennt", sagte die ukrainische Fußball-Legende. Schewtschenko trug in dem Video die Farben seines Landes und sagte: "Lasst uns gemeinsam den Krieg beenden. Ich umarme euch alle." Die Spieler der beiden Mailänder Teams standen dabei auf dem Platz und applaudierten gemeinsam mit den Zuschauern.