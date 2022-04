Ukraine-Profi Melichenko ist Dynamo sehr dankbar und erzählt vom Krieg: "Mariupol war eine echt schöne Stadt"

Dresden. Kyrylo Melichenko hatte Glück im Unglück, denn er lebt noch. Es geht dem jungen Ukrainer seelisch schlecht, aber er ist körperlich unversehrt und zusammen mit seiner Freundin Anya Shevchuk in Sicherheit. Viele Menschen in Mariupol, wo der 22 Jahre alte Fußballprofi bis vor wenigen Wochen lebte und mit dem örtlichen Spitzenclub in der 1. ukrainischen Liga spielte, sind derweil in der schwer zerstörten und noch immer hart umkämpften Hafenstadt am Asowschen Meer verletzt worden oder gar durch Beschuss seitens der russischen Aggressoren gestorben. Während noch Zehntausende in der südukrainischen Stadt ausharren und täglich um ihr Überleben kämpfen müssen, hat Melichenko in Sachsen nicht nur Zuflucht für sich und seine Lebensgefährtin gefunden, sondern sogar einen Verein, bei dem er sich mit Fußball stundenweise etwas ablenken kann – bei Dynamo Dresden. Anzeige

„Dafür bin ich unendlich dankbar“, sagt der Jungprofi am Montag nach einer Trainingseinheit mit dem Team von Trainer Guerino Capretti. Bereitwillig beantwortet er viele Fragen, denn das Medieninteresse an seiner Geschichte ist groß. Dass Anya und er den verheerenden Raketenangriffen der russischen Armee entkommen konnten, das verdanken beide der Tatsache, dass sie bei Kriegsausbruch nicht in der Stadt waren. Kyrylo weilte mit seinem Team zur Saisonvorbereitung im Ausland, Anya war in Kiew, der ukrainischen Hauptstadt, aus der das Paar stammt.

„Bis zum 20. Januar war ich in Mariupol, dann ist unsere Mannschaft zur Saisonvorbereitung in die Türkei gereist“, erzählt Melichenko, „dort sollten wir bis zum 24. Februar bleiben.“ Danach sollte es im Flugzeug nach Odessa zum ersten Meisterschaftsspiel gehen. Als die Russen, die schon vor Jahren gemeinsam mit den Donbass-Separatisten Mariupol einnehmen wollten, am 20. Februar die Invasion der gesamten Ukraine starteten, war nichts mehr, wie es war. Der Luftraum wurde gesperrt, Melichenko konnte mit der Mannschaft nicht zurückfliegen, trainierte mit ihr weiter ein wenig in der Türkei. Alle bangten, wie es Familien und Freunden in Mariupol ergehen würde.

In Sicherheit fit halten

Die Nachrichten, die Kyrylo und Anya aus der Kampfzone erhielten, wurden immer schlimmer. „Das Haus, in dem wir unsere Wohnung gemietet hatten, ist niedergebrannt“, berichtet Kyrylo. Beim Club seien die Plätze und das Vereinsheim zerbombt. Zum Glück hätten sich einige ihrer Freunde aus der Stadt retten können, so das Paar. „Mariupol war eine echt schöne Stadt, da lebten friedliche Leute – und jetzt ist alles zerstört.“ Melichenko ist wütend auf das Putin-Regime. Dessen Truppen begehen in vielen Teilen der Ukraine Grausamkeiten auch gegen Zivilisten, die jüngst in den Ereignissen von Butscha gipfelten: „Das sind Kriegsverbrechen. Sie greifen friedliche Städte an“, sagt der junge Fußballer verzweifelt. Da er vor dem Krieg Logistik studierte, musste er keinen Wehrdienst ableisten. Ohne militärische Ausbildung kann er jetzt selbst nicht wirklich effektiv helfen, sein Land zu verteidigen.

Sein Club riet den Spielern, sich eine Möglichkeit zu suchen, um sich in Sicherheit fitzuhalten. „Da meine Freundin Deutsch kann, kam der Vorschlag, einige Vereine in der Bundesliga anzuschreiben, ob man bei ihnen mittrainieren könnte“, erzählt Melichenko, „nach zwei Stunden hat sich Dynamo Dresden gemeldet und uns eingeladen. Zwei Tage später waren wir in Dresden“. Noch heute staunt das Paar über die Hilfsbereitschaft: „Wir wussten nicht, ob so etwas überhaupt geht, haben uns aber gesagt: Man muss es versuchen. Gott sei Dank hat es geklappt.“ Möglich war die schnelle Kommunikation, weil Anya in Potsdam eine Ausbildung macht und in einem Jahr sehr gut Deutsch gelernt hat.

Dankbar für Unterstützung

Kyrylo flog nach der Zusage aus der Türkei nach Dresden, Anya kam mit dem Zug aus der Westukraine, wohin sie mit ihrer Familie sowie der von Kyrylo von Kiew aus in die Nähe von Lemberg geflüchtet war. Sie kam allein nach Sachsen, denn die Mütter wollten nicht mit, sondern bei den Vätern bleiben, die das Land nicht mehr verlassen dürfen. Sie rieten Kyrylo und Anya aber, die Chance zu nutzen, die ihnen Dynamo bot. Und das Paar ergriff die Möglichkeit, sich in Sicherheit zu bringen. Noch in Kiew hatten Anya, ihre Eltern und die von Kyrylo Angriffe erlebt, drei Tage gemeinsam in einem Keller verbracht, gespürt, wie sich Todesangst anfühlt.



Kyrylo Melichenko und seine Freundin Anya Shevchuk sind vor den Kriegswirren in der Ukraine geflüchtet und versuchen nun, ihr Leben in Dresden etwas zu ordnen. © Jochen Leimert

Alle sind dankbar für die Unterstützung von Dynamo. Der Verein habe Fahrt- und Wohnungskosten übernommen, erzählt der Gastspieler, der weiter Profi des FK Mariupol ist. „Wir sind herzlich aufgenommen worden: vom Verein, den Spielern, vom Management. Sie helfen uns immer, wenn wir Fragen haben. Das schätzen wir sehr, bedanken uns für die Gastfreundschaft.“ Ausgerechnet zu einem Russen hat Melichenko jetzt den besten Draht, denn Dynamos Torwart Anton Mitryushkin hilft ihm als Dolmetscher. Beide haben kein Problem miteinander. Warum auch? „Anton kennt die Wahrheit“, sagt der Ukrainer. Kyrylo versteht zwar auch etwas Englisch, doch die Verständigung auf dem Platz fällt schwer, wenn der Keeper nicht da ist und es um mehr als einfache Fußballkommandos geht.