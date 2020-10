Vor Ukraine-Spiel: Bundestrainer Löw benennt Fehler des DFB-Teams - und stichelt gegen Matthäus

Es sind immer wieder Szenen, die sich gleichen. Kurz vor Schluss kassiert die deutsche Nationalmannschaft doch noch den Ausgleich in Partien, die man eigentlich gewinnen könnte. Doch zu oft verliert die Nationalmannschaft trotz Führung die Spielkontrolle - wie zuletzt im Testspiel gegen die Türkei. Bundestrainer Joachim Löw sagte vor dem Spiel des DFB-Teams in der Ukraine, dass man sich diesem Problem angenommen habe.

"Wir haben das intensiv thematisiert und versucht, herauszufinden, woran es liegt. Es ist uns in unterschiedlichen Formationen passiert. Wir müssen es lernen, die Spielkontrolle zu behalten", sagte der 60-Jährige. "Wir müssen es ansprechen und die Gründe herausfiltern. Die müssen wir korrigieren ." Die Probleme habe der Bundestrainer erkannt, sagte er in der ARD. "Es fängt bei uns an, dass wir im Laufe des Spiels nicht mehr aktiv anbieten, dem Ballbesitzspieler keine Optionen anbieten . Dann geben wir unser Spiel aus der Hand und schlagen die Bälle nach vorn, die dann schnell zurückkommen."

Gegen die Ukraine kann Löw erstmals seit elf Monaten wieder auf seine erste Mannschaft setzen. Fünf Profis des FC Bayern stehen in der Startelf , zudem laufen auch die Flügelspieler Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann von RB Leipzig auf. Im Laufe der nächsten Spiele will er dann seine beste Formation für die Europameisterschaft finden - die Partie gegen die Ukraine soll ein Anfang auf diesem Weg sein. "Es sind noch acht Spiele bis zur Vorbereitung bis zum Start der EM-Vorbereitung. Wir wollen, dass sich die Spieler einspielen. Heute haben wir eine Formation, die sich kennt", sagte er.

Löw stichelt gegen Matthäus

Gerade die Wechselspielchen von Löw wurden zuletzt unter anderem von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus massiv kritisiert. Er habe zu viele Spieler eingesetzt, zu häufig und falsch gewechselt. Man würde keinen Fortschritt sehen. Am Freitag sagte Löw noch, dass ihm die Kritik nicht interessieren würde - am Samstag stichelte er gegen Matthäus: "Der Lothar ist mit seinen Weltmeistern in der Toskana. Dann kann er die Kritik nicht so äußern. Das ist gut für mich."