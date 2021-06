Yarmolenko: Beim BVB gescheitert - in der Ukraine der große Hoffnungsträger

Druck für die Ukraine, Trotz in Nordmazedonien: Die Außenseiter der Gruppe C stehen bei der EM vor einem Endspiel um die Chance auf die K.o.-Runde. Vor allem das junge und im Umbau befindliche ukrainische Team von Trainer Andriy Shevchenko sieht sich nach der Auftaktpleite gegen die Niederlande (2:3) unter Zugzwang. "Das Spiel gegen Nordmazedonien ist das Wichtigste. Das muss gewonnen werden", sagte Nikolai Matwijenko von Schachtjor Donezk vor dem richtungsweisenden Duell am Donnerstag (15 Uhr/ZDF und Magenta TV) in Bukarest. Eines der Zugpferde in der ukrainischen Offensive: Andrey Yarmolenko. Mit 31 Jahren gehört er zu den Erfahrensten im Turnier-Kader der Ukrainer. Anzeige

Auch der Routinier weiß um die Bedeutung der anstehenden Partie gegen Nordmazedonien, das sein Auftaktspiel gegen Österreich mit 1:3 verlor. Denn bei einem weiteren Punktverlust würde der erstmalige Achtelfinal-Einzug bei der dritten EM-Endrunden-Teilnahme in Serie in weite Ferne rücken. "Uns ist klar, dass wir jetzt so wie nie zuvor zusammenhalten müssen", sagte der einstige Bundesliga-Profi, der zwischen 2017 und 2018 für ein Jahr bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand.

Als Kapitän und Stammspieler mit hohen Erwartungen sowie einer Bürde von 25 Millionen Euro Ablöse war er nach Dortmund gewechselt, die Anpassung an die deutsche Eliteliga gelang aber nur bedingt. Nach nur einer Saison war das Kapitel des technisch versierten Offensivmanns bei den Westfalen schon wieder beendet. "In Dortmund hat mir nicht viel gefallen", stichelte Yarmolenko nach seinem Abgang gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber in einem Interview mit dem Onlineportal Sport.ua und beschwerte sich über "die Art, wie sie sich von mir getrennt haben." Dass es bei einem kurzen Intermezzo blieb, war spätestens nach nur zwei Kurzeinsätzen in den letzten 14 Bundesliga-Partien keine Überraschung mehr.





Transfer auf die Insel zu West Ham Das Ziel des Ukrainers blieb nach der Trennung vom BVB trotz des sportlichen Knicks aber ambitioniert. 20 Millionen Euro legte West Ham United nach der Saison für den Angreifer auf den Tisch, um ihn in die Premier League zu lotsen. Mit Blick auf seine Zeit in Dortmund sagte er: "Wenn Sie es mit England vergleichen, dann gibt es eine viel bessere Einstellung zu den Spielern." Auch die Stimmung in der Kabine sei bei den "Hammers" befreiter. "Ich mag die Briten, weil wir eine ähnliche Mentalität in Bezug auf Humor und Witze haben", erklärte er.