Ukrainische Top-Schiedsrichterin darf Erstliga-Spiel der Frauen in Italien leiten

Die ukrainische Top-Schiedsrichterin Kateryna Monsul darf am Wochenende eine Partie der italienischen Serie A der Frauen leiten. Das gab der italienische Fußball-Verband FIGC am Dienstag bekannt. Die 40-Jährige aus der in den Krieg heftig umkämpften Stadt Charkiw nahe der Grenze zu Russland wird das Spiel Inter Mailand gegen Sampdoria Genua am Sonntag (14.30 Uhr) pfeifen.

