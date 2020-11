Sport macht nicht krank: Uli Borowka will im zweiten Lockdown „Kindern eine Stimme geben“

„Die Rückfallquote ist enorm gestiegen“, schilderte er damals dieser Zeitung. „Suchtkranke und depressiv veranlagte Menschen sind nun mal besonders anfällig.“

In Zeiten des zweiten Lockdowns sagt Borowka jetzt: „Das ist gleichzusetzen mit einem Rückfall, ich bin ja schon seit 20 Jahren trocken. Das erste Mal ist schon schlimm, das zweite Mal ist noch viel schlimmer – es haut dir noch mal komplett die Beine weg.“

"Was kommt danach, wann ist es zu Ende?"

Was Borowka meint: „Wir gehen jetzt in eine Jahreszeit, wo das Wetter grau in grau ist, wo eh schon viele Menschen Probleme haben, Depressionen bekommen, wo die Perspektive fehlt.“ Auch er als Solo-Selbstständiger frage sich: „Was kommt danach, wann ist es zu Ende?“ Die Menschen hätten „einfach Angst“.

Besonders um die Kinder macht sich Borowka Sorgen: „Wie soll ich denen erklären, dass sie morgens acht Stunden mit Maske in der Schule sitzen müssen, aber nachmittags nicht zusammen zum Fußballtraining kommen dürfen? Wir gehen da in die komplett falsche Richtung. Kinder sind das höchste Gut in unserer Gesellschaft. Diese Welle, die wir vor uns herschieben, endet in ein, zwei Jahren in einem Tsunami – und das möchte ich nicht.“