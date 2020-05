Uli Borowka über Suchtprobleme in der Corona-Krise: „Einige Dutzend Profisportler verfallen in verstärkten Alkoholkonsum“

Uli Borowka weiß ganz genau, wovon er spricht. Der Ex-Nationalspieler ist bekennender Alkoholiker, der seit der Jahrtausendwende abstinent lebt. Die schwerwiegenden Folgen der durch das Coronavirus entfachten Krise registriert der Suchtberater, der mit seinem Verein für Suchtprävention viele Profisportler betreut, schon jetzt. „Die Rückfallquote ist in den letzten Wochen enorm gestiegen“, schildert der 57-Jährige. „Suchtkranke und depressiv veranlagte Menschen sind nun mal besonders anfällig, in alte krankhafte Verhaltensmuster abzugleiten, weil ohne den normalen Tagesablauf die Gedanken zu Existenzängsten und das Gefühl der Einsamkeit noch verstärkt werden.“ Der von ihm betreute Personenkreis sei zudem in den letzten Wochen angewachsen durch neue Fälle. „Einige Dutzend Profisportler verfallen in Zeiten der Isolation und Unsicherheit in verstärktem Alkoholkonsum.“

Borowka konkretisiert: „Beim Alkohol haben wir ja eh schon eine Rückfallquote von 80 Prozent. Meine Erfahrungswerte sagen mir, dass sich das Ganze jetzt noch mal um 60 Prozent erhöht hat.“ Das sei nachvollziehbar, „viele brauchen neben festen Strukturen auch ihre Suchtgruppe“. Er sehe, dass „die Einkaufswagen voll sind mit Alkohol“. Borowka weiter: „Ich weiß von vielen, die, wenn überhaupt, einmal pro Woche ein Glas Wein zum Abendessen getrunken haben – die trinken jetzt jeden Abend Wein. Aus Langeweile, aus Frust, aus Angst.“

Borowka: Auch Online-Sucht spielt eine Rolle

Manche greifen auch „zu Medikamenten und zu Drogen“ – „die Onlinesucht“ spiele ebenfalls eine Rolle. Borowka war selbst nicht nur 16 Jahre alkoholabhängig, sondern auch 14 Jahre medikamentenabhängig. „Wir reden jetzt nicht von Aspirin, sondern von mehreren Voltaren 100 am Tag – es gab leistungsbezogene Verträge, da musst du schon mal mit Bänderriss spielen.“ Später hatte er dann „eine Suchtverlagerung, ich war dreieinhalb Jahre spielsüchtig“. Das äußerte sich so: „Nach der Entzugsklinik war ich blank, ich hatte Schulden im sechsstelligen Bereich. Dann bin ich nach Berlin, habe da Rommé gelernt, das habe ich teilweise 32 Stunden am Stück gespielt.“

Borowka prophezeit: „In den nächsten Jahren erwarten wir eine Welle von suchtkranken, psychisch kranken Menschen. Es sind verdammt viele – viel zu viele – in kurzer Zeit in die Sucht abgerutscht.“ Die Sucht kenne nur einen Weg, „und das ist bergab“.

