Ex-Bremer Uli Borowka zerlegt Werder-Trainer Florian Kohfeldt: "Fast alle Spieler schlechter geworden"

Der frühere Werder-Profi Uli Borowka glaubt trotz der knapp geschafften Relegation nicht so recht an eine schnelle Wende beim norddeutschen Bundesligisten. "Ehrlich gesagt nicht wirklich. Man wird gemeinsam einmal kräftig durchpusten, und dann wird es auch gut sein", sagte der 58-Jährige der Düsseldorfer Rheinischen Post. "Die Probleme liegen deutlich tiefer, ein paar sind aber auch ziemlich offensichtlich", sagte Borowka.

"Am Ende kann er (Florian Kohlfeldt, Anm. d. Red.) sich bei Fortuna Düsseldorf bedanken, dass die sich von Friedhelm Funkel getrennt haben. Mit Funkel wäre Fortuna definitiv nicht abgestiegen", sagte Borowka, denn "der ist so abgezockt, der hätte nicht so oft die Punkte noch in den Schlussminuten hergegeben."