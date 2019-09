Ex-BVB-Keeper Weidenfeller rügt FC-Bayern-Boss Hoeneß wegen Kritik an ter Stegen: "Im Ton vergriffen"

Der ehemalige Dortmunder Torhüter Roman Weidenfeller hält die Kritik des Münchner Präsidenten Uli Hoeneß an den Verantwortlichen der deutschen Nationalmannschaft und an Schlussmann Marc-André ter Stegen für übertrieben." Ich finde, dass er sich ganz klar im Ton vergriffen hat. Er setzt damit auch den DFB sehr stark unter Druck, und ich glaube da ist er einfach übers Ziel hinausgeschossen “, sagte der 39 Jahre alte Fußballexperte der RTL/n-tv-Redaktion.

Hoeneß kritisiert auch Bierhoff

Hoeneß hatte am Mittwochabend nach dem 3:0 in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad in einem polemischen Rundumschlag zum aufgeregten Torwart-Disput den DFB, ter Stegen und die Medien verbal angegriffen. Auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff persönlich bekam sein Fett weg. "Wir haben ja schon mal so ein Chaos erlebt. Das war während der WM 2006. Da war der Herr Bierhoff auch mitverantwortlich bei Oliver Kahn und Jens Lehmann. Das will ich dem deutschen Fußball ersparen", kritisierte Hoeneß.