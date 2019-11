Hoeneß-Kritiker: Johannes Bachmayr kündigt Bayern-JHV-Besuch an, will auf Wort-Beitrag verzichten

Johannes Bachmayr hatte auf der Jahreshauptversammlung 2018 des FC Bayern eine Brandrede gegen den Verein und Uli Hoeneß gehalten, die den Präsidenten hart traf. Am Freitag wird der 34-Jährige wieder dabei sein, wenn Hoeneß beim Bundesligisten abtritt, will sich aber keinen Redebeitrag vornehmen, wie er der Bild mitteilte. "Eine Wortmeldung ist dieses Mal nicht geplant. Ich habe im Vorjahr genug gesagt, und bei aller berechtigten Kritik fände ich es nicht richtig, am großen Abschiedstag von Uli Hoeneß noch mal in dieser Form in Erscheinung zu treten", erklärte Bachmayr.