Rummenigge adelt Hoeneß vor Abschied vom FC Bayern: "Hat diesen Klub wie kein Zweiter gelebt"

Karl-Heinz Rummenigge hat zum Abschied von Uli Hoeneß als Präsident noch einmal dessen Ausnahmestellung für den FC Bayern München hervorgehoben. "Er hat diesen Club wie kein Zweiter gelebt – und vermutlich wird das auch keiner mehr so tun wie er", sagte Rummenigge auf der Internetseite des Vereins. Die Entscheidung, sich jetzt zurückzuziehen, bewertete der Vorstandschef als "mutig und verantwortungsvoll – irgendwann muss man bereit sein, den Staffelstab an die nächste Generation zu geben". Für ihn wird das 2021 der Fall sein, wenn er die Geschäfte an Oliver Kahn übergeben soll.