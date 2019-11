Uli Hoeneß und die Abteilung Attacke: So ist die Beziehung zu seinen einstigen Rivalen Daum, van Gaal & Co.

Uli Hoeneß ist sehr nah am Wasser gebaut. Er wird an diesem Freitag bei seiner Verabschiedung auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München weinen, richtig schluchzen. Jede Wette. Das ist so sicher wie das krachende Scheitern der Dortmunder bei einem Spiel in München. Das 4:0 gegen den BVB, sein letztes Spiel als amtierender Präsident, war „traumhaft“ für ihn, „ein wunderschöner Abschluss. Wenn du so einmarschierst, ist es natürlich angenehmer als mit einem 0:2“, findet der 67-Jährige.