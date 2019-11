Internationale Pressestimmen zum Abschied von Uli Hoeneß: "Eine Ära ist zu Ende"

Die Neue Zürcher Zeitung schreibt im Hinblick auf die eindrucksvolle Karriere von Hoeneß beim deutschen Rekordmeister von " einem einmaligen Modell, wie es nie wieder möglich sein wird " und spielt damit auf die Vita des 67-Jährigen an. Denn der "Mr. FC Bayern" prägte den Klub als Spieler, Manager und später als Präsident . Die Bild beschreibt den Rückzug von der Spitze des Klubs mit den Worten: "Eine Ära ist zu Ende". Der SPORT BUZZER hat weitere Pressestimmen in einer Bildergalerie zusammengestellt.

Hoeneß will sich aus Trainerfrage raushalten

Hoeneß hat sich kurz nach dem Ende seiner Amtszeit als Präsident des FC Bayern München in der Trainerfrage in Zurückhaltung geübt. "Vor drei Tagen hätte ich die Frage vielleicht noch beantwortet. Ich fühle mich nicht autorisiert, in der Position, die ich jetzt habe, solche Gedanken zu artikulieren", sagte der Ex-Präsident in der Nacht zum Samstag. Bei der Frage ging es um die Einschätzung der von einem Fan bei der Jahreshauptversammlung gewünschten Rückkehr von Pep Guardiola, der von 2013 bis 2016 Trainer des deutschen Rekordmeisters war.