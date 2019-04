Bayern-Präsident Uli Hoeneß spricht über Höhe der Ablöse für Alexander Nübel: "Bin nicht zuständig"

Nach Ansicht von Uli Hoeneß wird der FC Bayern im Falle einer etwaigen Verpflichtung von Schalke-Torhüter Alexander Nübel nicht annähernd so viel investieren wie beim Transfer von Manuel Neuer vor knapp acht Jahren. Der heutige Stammkeeper der Münchner war 2011 für 30 Millionen Euro von S04 zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Seitdem sind die Preise auf dem Spielermarkt allerdings explodiert. Der 22-jährige Nübel gilt als vielleicht größtes deutsches Torwart-Talent.

Nach dem Einzug der Bayern ins DFB-Pokalfinale am Mittwochabend antwortete Hoeneß auf die Frage, ob er sich mit der Personalie Nübel beschäftige: "Das ist eine Sache, die der Sportdirektor macht." Dann begründete er seine Zurückhaltung und verwies auf die Höhe der möglichen Ablöse: "Das wäre eine Investition unter 25 Millionen Euro. Dafür bin ich nicht zuständig." Die Ausgabe höherer Beträge als der von Hoeneß genannten Summe bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats, dessen Vorsitzender der 67-Jährige ist.

Nübel: Verhandlungen mit Schalke liegen auf Eis

Beim Portal transfermarkt.de wird Nübels Marktwert mit lediglich fünf Millionen Euro beziffert. Dies dürfte vor allem daraus resultieren, dass der Vertrag des Torhüters bei Schalke nur noch gut ein Jahr läuft. Zudem spielte sich Nübel mit starken Leistungen erst in den vergangenen Wochen immer mehr in den Fokus. Verhandlungen über seinen Verbleib in Gelsenkirchen liegen derzeit auf Eis.