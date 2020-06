Uli Hoeneß über BBL-Meisterturnier in München: "Große Chance" für Basketball

Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern hofft auf einen Schub für den Basketball durch das Meisterturnier der Bundesliga in München. „Es ist eine große Chance für Basketball in dieser sportlosen Zeit, viele neue Freunde zu gewinnen und die Fans gut zu unterhalten“, sagte der 68-Jährige auf dem YouTube-Kanal des Clubs vor dem ersten Spiel am Samstag. „Ich halte das für eine hundertprozentig richtige Entscheidung der Verantwortlichen.“