Uli Hoeneß über Schalke-Boss Clemens Tönnies: "Nicht alles in Schutt und Asche reden"

Uli Hoeneß hat den zuletzt stark in die Kritik geratenen Schalke-Boss Clemens Tönnies ein wenig aus der Schusslinie genommen: "Teilweise erinnert es mich an meine Zeit mit der Steuersache. Wenn man einmal in so einer Maschinerie drin ist, versucht jeder, den anderen mit seiner Kritik überbieten", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München am Sonntagabend in der TV-Sendung "Blickpunkt Sport" im Bayrischen Rundfunk. Tönnies, Fleisch-Unternehmer und bei S04 Aufsichtsratsvorsitzender, sorgt seit Tagen wegen der großen Anzahl von Corona-Infektionen in seinen Betrieben und der viel kritisierten Unterbringung und Bezahlung der Werksarbeiter - vornehmlich aus Polen, Rumänien und Bulgarien - für hitzige Debatten.