FC Bayern: Uli Hoeneß schießt gegen Alaba-Berater Pini Zahavi: "Geldgeiler Piranha"

Alaba-Seite fordert angeblich Mega-Gehalt bei Bayern

Alaba wird seit März von Pini Zahavi vertreten, der in der Branche als zäher und harter Verhandlungspartner gilt. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass Alaba für eine Verlängerung seines im Sommer 2021 auslaufenden Vertrages ein künftiges Jahresgehalt in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro fordern soll. Nach Angaben der Sport Bild habe Bayern bislang jedoch lediglich elf Millionen als Fixum plus sechs weitere Millionen an Boni geboten. Zudem soll Alaba im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen die sofortige Freigabe fordern. Das Transferfenster ist noch bis zum 5. Oktober geöffnet.