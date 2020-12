Uli Hoeneß rechnet mit DFB-Comeback: Joachim Löw wird auf Thomas Müller "nicht verzichten"

Die Europameisterschaft im kommenden Jahr wirft bereits ihre Schatten voraus - in welcher Verfassung das DFB-Team dann antreten wird, ist jedoch noch vollkommen unklar. Nach dem jüngsten 0:6-Debakel in Spanien wurden zuletzt die Rufe nach einer Rückkehr des vor anderthalb Jahren ausgebooteten Weltmeister-Trios Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng lauter. Bisher signalisierte Löw zwar wenig Interesse, diese Baustelle wieder zu öffnen.

Müller, der am Samstag beim 3:3 gegen RB Leipzig zwei Bayern-Tore erzielt hatte und mit neun Treffern und ebenso vielen Vorlagen in 18 Partien in allen Wettbewerben eine überzeugende Saison spielt, sei "in der Form, in der er jetzt ist, für jede Mannschaft ein Gewinn", betonte Hoeneß, der sein Präsidentenamt im vergangenen Jahr an Herbert Hainer abgetreten hatte, aber noch zum Aufsichtsrat des FCB gehört.