Anruf live im TV: Uli Hoeneß verteidigt Hasan Salihamidzic vehement gegen Kritik - "Unverschämt"

Uli Hoeneß hat kurz vor dem Ende seiner Ära nochmal auf sich aufmerksam gemacht. Der Boss des FC Bayern München , der am Freitag von seinem Amt des Klub-Präsidenten zurücktreten wird, hat sich mit einem Telefon-Anruf in die Diskussion im Doppelpass von Sport1 eingeschaltet. Hoeneß verteidigte einen Tag nach dem 4:0-Sieg der Bayern gegen den BVB Sportdirektor Hasan Salihamidzic vehement gegen Kritik.

" Hasan hat einen guten Job gemacht. Die Transfers von Pavard, Hernandez und Davies sind allein auf seinen Mist gewachsen ", erklärte er. Die Kritik an Salihamidzic , die in der Diskussionsrunde um den ehemaligen Bayern-Spieler Thomas Strunz publik gebracht wurde - nämlich, dass Salihamidzic hinter den mächtigen Klubchefs Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Hoeneß kaum zur Geltung komme -, missfiel dem Bayern-Boss. Er bezeichnete sie als " unverschämt ".

Hasan Salihamidzic könnte Montag zum Sportvorstand bestellt werden

Laut Hoeneß komme sein Sportdirektor "in der öffentlichen Meinung viel zu schlecht weg". Zuvor war in der Runde zwar sehr ausführlich über den Sieg des FC Bayern gegen den BVB gesprochen worden. Die Arbeit von "Brazzo" wurde jedoch nur am Rande erwähnt. Dies gefiel Hoeneß nicht. "Es ist unverschämt, wie über ihn gesprochen wurde, als gäbe es ihn gar nicht. Mit ihm werden wir beim FC Bayern noch viel Spaß haben", so das Bayern-Urgestein weiter.