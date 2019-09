Hoeneß-Drohung gegen DFB-Team: Lothar Matthäus ohne Verständnis für Bayern-Präsidenten

Matthäus von Hoeneß überrascht: "Kann nicht nachvollziehen, dass man solche Sachen äußert"

Auch wenn Hoeneß seine Aussagen noch am gleichen Tag zurücknahm und die Aussagen "mit etwas Abstand heute nicht mehr so machen würde", wie sein Büro mehreren Medien mitteilte - für Matthäus ist der Bayern-Präsident eindeutig zu weit gegangen: "Ich kann nicht nachvollziehen, dass man solche Sachen äußert", wunderte sich ehemalige Kapitän des FC Bayern München, der Hoeneß nach dessen Aussagen bereits in der vergangenen Woche hart kritisiert hatte .

Matthäus: Deutsche Nationalmannschaft ohne Bayern-Stars nicht so gut wie aktuell

Die Kontroverse wird Bundestrainer Joachim Löw und seine zwei Weltklasse-Keeper trotzdem in der nahenden Länderspielphase begleiten. Am 9. Oktober im Freundschaftsspiel gegen Argentinien und am 13. Oktober in der EM-Qualifikation in Estland gibt es die nächsten Chancen für ter Stegen, der in diesem Jahr nur eine Halbzeit im Nationalteam randurfte. Löw kündigte schon an, dass er sich von der Debatte "nicht beeinflussen“ lassen werde. "Das lässt mich völlig entspannt in die Zukunft blicken“, sagte der Weltmeister-Trainer von 2014.