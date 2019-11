Krönender Abschluss: Uli Hoeneß wird sechster Ehrenpräsident des FC Bayern

Uli Hoeneß ist auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München zum Ehrenpräsidenten ernannt worden. Der 67-Jährige hatte sich am Freitagabend in der Münchner Olympiahalle zuvor den Mitgliedern nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident gestellt. Hoeneß stand nach seiner erfolgreichen Spieler-Karriere vier Jahrzehnte erst als Manager und zuletzt als Präsident und Aufsichtsrat an der Spitze des deutschen Rekordmeisters.