Babak Rafati über Uli Hoeneß und die Abteilung Attacke beim FC Bayern: "Er hat es niemals persönlich gemeint"

An der Kabinentür angekommen, gab ich ihm die Hand und sagte nur: „Herr Hoeneß, guten Abend erst mal!“ Er gab mir die Hand und begrüßte mich ebenfalls mit Namen. Ich ging in meine Kabine, er in seine. Zu Beginn der zweiten Halbzeit holte ich ihn provokativ an seiner Kabinentür ab. Diesmal wollte ich ihn eskortieren.

Als er herauskam, zuckte er mit den Schultern und sagte lächelnd: „Ich wollte nur Luft ablassen, weil wir so einen Scheiß zusammenspielen!“