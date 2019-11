Spieler, Manager und Präsident: Die Karriere von Bayern-Legende Uli Hoeneß in Bildern

Doch bei all seinen Erfolgen erlebte Hoeneß in seiner beruflichen Laufbahn nicht nur Höhepunkte. Die schwärzeste Stunde für das Bayern-Urgestein war sein Gefängnisaufenthalt in der JVA Landsberg zwischen 2014 und 2015. Der Grund: Hoeneß hatte Steuern in Höhe von 28,5 Millionen Euro am Fiskus vorbei geschleust . Aufgrunddessen legte er auch sein Amt als Bayern-Präsident nieder, welches er seit 2009 innehatte. Nach Verbüßung seiner Strafe wandte er sich jedoch nicht von seinem Herzensverein ab - sondern stieg beim FC Bayern als Nachwuchskoordinator ein. Im November 2016 wurde er wieder zum Bayern-Präsidenten gewählt.

Nun tritt Hoeneß von der ganz großen Fußballbühne zurück. Doch wer denkt, dass sich der langjährige Funktionär nun aus der Öffentlichkeit zurückziehen werde, der täuscht sich. Eine kleine Kostprobe von seiner emotionalen Art, für die er so berüchtigt ist, zeigte er zuletzt im Free-TV. Die Kritik im Sport1-Doppelpass an Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic missfiel Hoeneß so sehr, dass er im Studio anrief und die an "Brazzo" gerichteten Worte unter anderem als "unverschämt" bezeichnete. Zudem kündigte er für die Zukunft an, "den Verein wie eine Glucke bewachen" zu wollen. Daher ist nicht davon auszugehen, dass Hoeneß sich in seinem Ruhestand auch tatsächlich zur Ruhe setzen wird.