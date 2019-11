Einst Profi, später Manager-Ikone: So wurde Uli Hoeneß zum Mr. FC Bayern

Bis zu 10.000 Mitglieder werden am Freitag auf der Jahreshauptsammlung des FC Bayern München in der Olympiahalle erwartet, um Uli Hoeneß zu feiern. Nach 40 Jahren als Funktionär scheidet er aus dem Amt des Präsidenten aus. Seine Abschiedsvorstellung gibt er mit einer frei gehaltenen Rede – das macht er immer so, ganz ohne Spickzettel. "Ich werde in den Nächten zuvor unruhig schlafen, erst am Freitagmorgen weiß ich, was ich sage."

Schlaflos am Tegernsee. Vielleicht läuft vor seinem letzten großen Tag im Amt noch mal sein Lebensfilm vorm geistigen Auge ab, seine Triumphe als Spieler etwa. 1970 kam der Jugendnationalspieler auf Wunsch des Bayern-Trainers Udo Lattek von der TSG Ulm 1846 nach München, gemeinsam mit dem anderen Jungspund, Ur-Bayer Paul Breitner. Beide wurden Freunde, spielten sich in die Stammelf. Hoeneß noch als Student, Anglistik und Geschichte auf Lehramt. An drei Tagen die Woche hieß es: vormittags Uni, nachmittags Training. Als er im März 1972 Nationalspieler wurde, brach er das Studium ab.