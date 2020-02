Uli Hoeneß nimmt FC Bayern vor Champions League in die Pflicht: "Haben was gut zu machen"

Uli Hoeneß ist zurück beim FC Bayern München - als Edelfan des FCB flog er am Montag mit der Mannschaft nach London. Allein das dokumentiert die immense Bedeutung, die das historisch aufgeladene Champions-League-Duell mit dem FC Chelsea für die Bayern besitzt. 100 Tage nach dem Rückzug aus dem Präsidentenamt begleitet Hoeneß seinen FCB erstmals wieder auswärts. "Wir haben ja etwas gut zu machen", sagte der Münchner Ehrenpräsident am Montag in Erinnerung an das bittere "Finale dahoam" 2012, bevor er mit seiner Ehefrau Susi in der Business Class des Bayern-Fliegers Platz nahm.