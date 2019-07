Wirbel um Uli Hoeneß: Rummenigge spricht von „exklusiver Angelegenheit“

Diese Nachricht kam am Dienstagabend für alle Fußball-Fans überraschend - und wohl auch für die Verantwortlichen des FC Bayern, die sich zu diesem Zeitpunkt noch auf ihrer USA-Tour befunden hatten: Laut einem Bericht der Bild will Uli Hoeneß im November nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident des FC Bayern antreten und auch als Aufsichtsratschef aufhören. Während Klub-Boss Karl-Heinz Rummenigge in den USA noch zum Bericht schwieg, gab er nach der Rückkehr am Flughafen in München gegenüber Medienvertretern ein kurzes Statement ab.