Uli Hoeneß: "Niklas Süle kann die EM 2020 vergessen" - Bayern-Boss schließt Winter-Transfer aus

Der FC Bayern München ist nach wie vor geschockt über die schwere Verletzung von Niklas Süle. Der Innenverteidiger zog sich am Wochenende beim 2:2 gegen den FC Augsburg einen Kreuzbandriss zu und muss monatelang pausieren. Bereits am Sonntag war der 24-Jährige operiert worden. Die OP sei gut verlaufen, erklärte Bayern-Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt vor dem Abflug des FCB zum Champions-League-Spiel gegen Olympiakos Piräus.

Nicht alle sind so optimistisch wie der "ewige" Bayern-Arzt "Mull". Bayerns Präsident Uli Hoeneß malte am Münchner Flughafen sofort den Teufel an die Wand. "Süle kann die Europameisterschaft vergessen", erklärte der 67-Jährige in einer Medienrunde. "Das ist alles Käse. Er soll sich auf die neue Saison konzentrieren." Bundestrainer Joachim Löw hatte sich im Hinblick auf die EM-Chancen von Süle am Sonntag noch bedeutend zurückhaltender geäußert und dem 24-Jährigen vor allem Hoffnung gemacht.