Uli Hoeneß nach Aus von Niko Kovac: Das sagt der Boss des FC Bayern

Uli Hoeneß hat sich noch vorsichtig zur Nachfolge von Niko Kovac auf der Trainerbank des FC Bayern geäußert. "Ich kann momentan nicht sagen, wie es weitergeht", erklärte der Präsident des deutschen Rekordmeisters am Dienstagabend am Rande einer Veranstaltung der Robert-Enke-Stiftung. Kovac und die Münchener haben sich am Sonntagabend "in gegenseitigem Einvernehmen" getrennt, wie es in einer umfangreichen Vereinsmitteilung hieß.

Die Aussagen von Hoeneß am Dienstag bestätigten dies - und der scheidende Bayern-Boss war zufrieden mit dieser Lösung. "Wir haben das gut gemacht", erklärte der 67-Jährige, der stets als Verfechter von Kovac galt. Wenig überraschend sagte Hoeneß über das Aus des Kroaten an der Säbener Straße: "Es war eine ganz schwierige Woche. Es ist alles ok - und vor allem ist Niko von dem Druck befreit."

Zur Trainersuche ließ sich Hoeneß wenig entlocken. "Jetzt werden wir in Ruhe am Mittwoch gegen Olympiakos spielen, am Samstag in Dortmund, und ich denke, dass wir bis zum Spiel in Düsseldorf in drei Wochen wissen, wie es mit der Trainerfrage weitergeht", meinte er. Bis dahin wird der bisherige Co-Trainer Hansi Flick als Interimstrainer fungieren. Ihm zur Seite wird auch wieder Hermann Gerland stehen - der langjährige Assistenztrainer war zuletzt als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums tätig.

Hoeneß scheidet am 15. November als Bayern-Boss aus

Inwieweit Hoeneß noch in die Suche nach einem neuen Coach involviert ist, ließ er offen. Der langjährige Manager und Präsident des FCB hatte Ende August das Ende seiner Ära in München angekündigt. Bei der Mitgliederversammlung am 15. November wird Hoeneß offiziell verbschiedet. Der designierte Nachfolger an der Spitze des Vereins sowie des Klub-Aufsichtsrats ist der ehemalige Adidas-Boss Herbert Hainer.

