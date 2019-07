Rückzug von Uli Hoeneß trifft FC Bayern auf USA-Reise offenbar unvorbereitet - Rummenigge schweigt

Der FC Bayern hat nach dem letzten Spiel auf der USA-Reise für keine Aufklärung zur Zukunft von Präsident Uli Hoeneß gesorgt . Der 67-Jährige will nach Informationen der Bild auf der Mitgliederversammlung im November nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident des deutschen Rekordmeisters antreten .

Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich am Dienstagabend (Ortszeit) in Kansas City nach dem 1:0 der Münchner gegen den AC Mailand im Children's Mercy Park Stadium nicht. Der Verein veröffentlichte bislang auch keine Stellungnahme. Der Bayern-Tross machte sich gleich nach dem Spiel auf die Heimreise. Nach dpa-Informationen kam die Nachricht aus Deutschland für den Bayern-Tross in Kansas völlig überraschend.