Uli Hoeneß plant Rückzug: So reagiert das Netz - "FC Bayern hat ihm viel zu verdanken"

Uli Hoeneß will Informationen der Bild zufolge im November nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident des FC Bayern München antretn. Ein Hammer - den der Rekordmeister (noch) nicht bestätigt hat. „Von unserer Seite gibt es dazu keinen Kommentar“, sagte Mediendirektor Stefan Mennerich auf Nachfrage der dpa in Kansas City, wo die Bayern in der Nacht zu Mittwoch mit einem Testspiel gegen den AC Mailand ihre USA-Reise abschließen.