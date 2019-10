Bayern-Präsident Uli Hoeneß zur Debatte um Thomas Müller: "Ach, das kann er doch nicht so gut"

Bayern Münchens Vereinspräsident Uli Hoeneß hat Niko Kovac für dessen Stammplatz-Entscheidungen in der Offensive verteidigt. Der Trainer des deutschen Rekordmeisters hatte zuletzt in sechs Spielen nacheinander auf Neuzugang Philippe Coutinho gesetzt und Thomas Müller jeweils auf die Ersatzbank gesetzt. „Es war doch klar, dass wenn der (Coutinho) kommt, dass es für den Thomas schwieriger wird“, sagte Hoeneß vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel am Dienstag (21 Uhr) bei Olympiakos Piräus.

Müller auf der Außenbahn für Hoeneß keine Alternative

Vor dem 2:2 gegen Augsburg am Wochenende hatte Kovac dem Weltmeister, der im Klub und in der Nationalmannschaft zahlreiche Spiele auf der rechten Außenbahn absolviert hatte, zwar Hoffnung auf Startelf-Einsätze in naher Zukunft gemacht, aber auch erklärt: "Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Sie müssen bedenken, dass wir sehr viel Qualität im Kader haben."