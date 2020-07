Uli Hoeneß bestätigt Bayern-Transfer von Leroy Sané: "Wird Attraktivität der Mannschaft steigern"

Es war längst kein Geheimnis mehr, doch nun bestätigte Uli Hoeneß den Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern. "Ich freue mich sehr, dass Leroy zum FC Bayern kommt" , verriet der Ex-Präsident im Interview mit Sport1. "Dieser Transfer wird die Attraktivität dieser Mannschaft nochmal verstärken", so Hoeneß.

Fan-Umfrage: Was sagt Ihr zu den Geisterspielen in der Bundesliga?

Schon in den kommenden Tagen soll der 24-Jährige seinen Medizincheck absolvieren und dann anschließend in München unterschreiben. FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic wollte den Deal im Rahmen der Vorstellung von Bayern-Neuzugang Tanguy Kouassi zwar noch nicht bestätigen - gab aber preis, dass die Verhandlungen laufen.

" Wir sind in sehr guten Gesprächen mit dem Management von Leroy Sané und selbstverständlich mit Manchester City, das kann ich bestätigt " , sagte Salihamidzic, der seit Mittwoch nicht mehr Sportdirektor ist, sondern zum Sportvorstand aufrückte. Es gibt wohl keinen Zweifel mehr, dass der Nationalspieler zu den Bayern geht. Man müsse sich jetzt "ein bisschen gedulden", betonte Salihamidzic. Mehr gebe es dazu nicht zu sagen.

Leroy Sané ist einer der hoffnungsvollsten deutschen Spieler im Ausland. Der SPORT BUZZER zeigt seine Karriere in Bildern! ©

Die Karriere von ManCity-Star Leroy Sané in Bildern

Am Dienstagabend hatte die Bild unter Berufung auf das Umfeld von ManCity-Trainer Pep Guardiola berichtet, dass der Transfer fix ist. Der spanische Trainer sagte am Mittwoch zudem: "Es ist noch nicht fix. Es gibt immer noch ein paar kleine Fragen, aber es sieht danach aus, dass er nach München geht." Sané soll in München demnach einen Vertrag bis 2025 unterschreiben und weniger als 50 Millionen Euro Ablöse kosten. Die englische Times schreibt von einer Transfer-Summe von rund 60 Millionen Euro. Der 24-Jährige, der vor vier Jahren vom FC Schalke 04 zu ManCity gewechselt war, sei demnach den Bayern bei seinen Gehaltsforderungen entgegengekommen.