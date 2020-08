FC Bayern: Uli Hoeneß träumt von bis zu 25.000 Zuschauern "irgendwann im September, Oktober"

Uli Hoeneß hofft bei einer günstigen Entwicklung der Corona-Infektionszahlen auf eine Rückkehr von Zuschauern in der Bundesliga im Oktober oder gar schon im September. "Vor zwei Wochen hätte ich gesagt, ich bin ganz sicher, dass wir schon im September Zuschauer, in welcher Form auch immer, im Stadion haben werden. Jetzt wird es meiner Meinung nach ganz besonders darauf ankommen, wie die nächsten vier Wochen laufen, was die Infektionssituation in Deutschland anbelangt", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München in einem DAZN-Interview.