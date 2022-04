Uli Hoeneß will beim FC Bayern keinen "direkten Einfluss" mehr - Ärger über Wert der Meisterschaft

Als Ehrenpräsident ist Uli Hoeneß nach wie vor ein gern gesehener Gast bei den Spielen des FC Bayern und steht als Ansprechpartner grundsätzlich zur Verfügung. Dennoch möchte der 70-Jährige "den direkten Einfluss nicht mehr haben", wie er in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung verraten hat. Seine Begründung: "Das könnte zu Irritationen führen, und ich habe überhaupt kein Interesse an Konflikten."

Dass sich Hoeneß inzwischen weitestgehend aus dem Alltagsgeschäft des Rekordmeisters heraushält, hat mit Erfahrungen aus der jüngeren Vergangenheit zu tun. "Wenn ich ein Interview gegeben habe, wurde gesagt, Hoeneß kann nicht loslassen, der will noch mitmischen, da habe ich mich ziemlich zurückgezogen", erklärte der einstige Bayern-Macher. Dieser Rückzug sei zwar schade, aber dringend notwendig. "Sonst betrifft das Oliver Kahn oder im Gesamtverein Herbert Hainer. Das will ich nicht, weil ich mit beiden prima auskomme", stellte Hoeneß klar und betonte, dass er dennoch "immer gesprächsbereit" sei.

Der ehemalige Präsident der Münchener wolle keinem im Klub seine Meinung aufdrängen - weder Marko Pesic, seines Zeichens Geschäftsführer der FCB-Basketballer, noch Bayern-Boss Kahn oder Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Darüber hinaus zeigte sich Hoeneß im SZ-Gespräch mit Blick auf die offenbar schwindende Bedeutung der Meisterschaft in der Öffentlichkeit verärgert. Dieser Titel sei immer das Maß aller Dinge. "Ich ärgere mich auch im Fußball, dass die Meisterschaft im Außenwert so runtergekommen ist", so der Mann, der als Spieler, Manager und Präsident mit dem Klub große Erfolge feiern konnte. Der FCB könnte den zehnten Bundesliga-Titel in Folge am Samstag mit einem Heimsieg im Spitzenspiel gegen den BVB (18.30 Uhr/Sky) unter Dach und Fach bringen.