Bericht: Karl-Heinz Rummenigge steht für DFB-Job nicht zur Verfügung - Verband weist Hoeneß-Angriffe zurück

Im Rahmen seines ersten Auftritts als RTL-Experte beim Länderspiel Deutschland gegen Island (3:0) hatte Uli Hoeneß am Donnerstagabend mit klaren Worten gegen den Deutschen Fußball-Verband (DFB) ausgeteilt und vor allem die Führungsetage angezählt. Während der Ehrenpräsident des FC Bayern dem DFB-Präsidenten Fritz Keller in dessen Zwist mit Generalsekretär Friedrich Curtius (O-Ton Hoeneß: "Völlig überfordert in dieser Position") zur Seite gesprungen war, kritisierte er den Vizepräsidenten deutlich: "Rainer Koch glaubt, dass er eigentlich der Präsident wäre. Die ewig Unzufriedenen versuchen hier das Geschäft zu machen", so Hoeneß.

