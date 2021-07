Uli Hoeneß kritisiert Löw-Taktik und rechnet mit Toni Kroos ab: "Art zu spielen ist total vorbei"

"Ich mag den Menschen unglaublich", sagte Hoeneß über Löw: "Wenn man das Thema analysiert, ist es einfach. Da gewinnt der FC Bayern die Champions League in einer überragenden Saison mit einer Viererkette mit Spielern, die bewiesen haben, dass die Weltklasse sind. In den ersten beiden WM-Quali-Spielen, die ich für RTL als Experte begleitet habe, treten sie mit Viererkette an. Im dritten Spiel fangen wir völlig unnötig mit einer Dreierkette an. " Der scheidende Bundestrainer hatte bei der EM auf drei Innenverteidiger gesetzt – Antonio Rüdiger, Mats Hummels und Matthias Ginter. Für viel Unverständnis sorgte zudem die Entscheidung, Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger aufzustellen. Und nicht wie beim FC Bayern als zentraler Mittelfeldspieler. Diese Änderungen, so Hoeneß, seien allein auf den Umstand zurückzuführen, dass Löw einen Platz für Kroos finden wollte.

"Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren"

"Er wollte nicht das System von Hansi Flick kopieren, sondern etwas komplett Neues machen. Ich habe unsere Spieler als super selbstbewusste Jungs kennen gelernt. Da habe ich jetzt nie etwas gehört. Ich weiß, dass sie super unzufrieden waren. So kenne ich unsere Spieler nicht. Normalerweise reden sie mit den Trainern", sagte Hoeneß, der in seiner Analyse besonders über Kroos schimpfte: "Der Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren. Er passt mit seinem Querpass-Spiel nicht mehr in den Fußball. Toni Kroos war in der Schlussphase gegen England nicht einmal über unserer Mittellinie. Ich mag den Toni Kroos extrem. Er hat auch beim FC Bayern Weltklasse-Leistung gebracht. Aber seine Art zu spielen ist total vorbei. Bei der ganzen EM habe ich keinen Spieler gesehen, der so einen Fußball spielt."