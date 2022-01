Uli Hoeneß lobt Bayern-Bosse für Coman-Verlängerung: "Gute Chance" für Verbleib weiterer Top-Spieler

Nach der Vertragsverlängerung von Offensivspieler Kingsley Coman bis 2027 hofft Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß, dass der deutsche Rekordmeister weitere Top-Spieler langfristig halten kann. "Das liegt nicht immer in den Händen des Vereins, zumal die Spieler in der Möglichkeit, ablösefrei zu gehen, leider heute ein Riesenpfund in der Hand haben", sagte der 70-Jährige in einem Interview mit der Abendzeitung (Donnerstag-Ausgabe). Er finde es "super von unserer Vereinsführung", dass ihr die Verlängerung mit Coman gelungen sei. "Und ich denke, dass es auch mit den anderen Spielern noch eine gute Chance gibt."

