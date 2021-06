Uli Hoeneß lobt Niveau der EM: "Gibt kaum einen, der sich hinten reinstellt"

Offenes Visier, wenig Langeweile: Die Europameisterschaft hatte in der Gruppenphase bisher wenige Partien, die qualitativ enttäuscht haben. Das sieht auch Uli Hoeneß so. "Bis jetzt haben mir die Spiele gut gefallen", sagte der 69-Jährige, der 1972 mit der deutschen Mannschaft den EM-Titel gewinnen konnte, gegenüber Magenta TV. "Es wird relativ offen gespielt, es geht hin oder her." Anzeige

Es gebe "kaum einen, der sich hinten reinstellt, was man sonst oft zu Beginn bei großen Turnieren hat", erklärte Hoeneß weiter und zog ein positives Fazit der ersten Vorrundenspiele. Am Dienstag wird jede im Turnier vertretene Mannschaft mindestens einmal gegen den Ball getreten haben. Der erste Eindruck bisher: Selbst kleinere Fußball-Nationen wie Nordmazedonien, Schottland oder Finnland würden ihr Heil in der Offensive suchen und so für attraktive Spielverläufe sorgen.

Hoeneß für EM "in ein oder zwei benachbarten Ländern" Hoeneß zeigte sich überdies als Verfechter der einmaligen paneuropäischen EM-Austragung, wie sie in diesem Jahr über die Bühne geht. "Als die Entscheidung dafür getroffen wurde war von der Pandemie nichts zu sehen", schränkte er indes ein. "Ich bin ein großer europäischer Freund, ich möchte, dass Europa zusammenwächst, dass Europa zwischen den Blöcken Amerika und China stark ist. Ich bin grundsätzlich dafür, dass die EM in ein oder zwei benachbarten Ländern ausgespielt wird." Als einmaliges, europa-umspannendes Event habe er das Turnier in elf europäischen Städten "für eine gute Idee gehalten, dann kam aber die Pandemie, die das extrem erschwert hat."

