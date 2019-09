Rundumschlag von Uli Hoeneß: Lothar Matthäus fordert Entschuldigung an Marc-André ter Stegen

Auch für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus war die Explosion von Hoeneß ("Hätte ter Stegen in die Ecke gestellt", "Werden den Leuten Feuer geben") nach dem Sieg des FCB gegen Roter Stern Belgrad in der Champions League einfach zu viel. "Uli Hoeneß sagt häufig in den Emotionen Dinge, die ihm vielleicht nachher schon wieder leid tun", urteilte der Ex-Star des FC Bayern gegenüber Sport Bild. "Vieles von den Aussagen war überflüssig. Uli Hoeneß ist Uli Hoeneß, er verteidigt seine Spieler. In diesem Fall hätte Manuel das aber nicht gebraucht."