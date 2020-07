Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß über Manchester-City-Urteil des CAS: "Wir haben uns auch gewundert"

Das Urteil des CAS im Fall Manchester City hat Uli Hoeneß durchaus überrascht. Der englische Top-Klub war von der UEFA wegen des Verstoßes gegen das Financial Fairplay mit einer Zweijahres-Sperre für den Europapokal bestraft worden, der Internationale Sportgerichtshofs kassierte dieses Urteil jedoch unter der Woche. "Wir haben uns auch gewundert, dass das aufgehoben wurde", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München am Sonntag in der BR-Sendung "Der Sonntags-Stammtisch".