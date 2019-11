Offiziell: Uli Hoeneß nicht mehr Präsident des FC Bayern - Herbert Hainer als Nachfolger gewählt

Nun ist es offiziell. Uli Hoeneß ist nicht mehr Präsident des FC Bayern München . Seine Nachfolge tritt der ehemalige Adidas-Chef Herbert Hainer an . Dies geht aus der Wahl des Präsidiums bei der Jahreshauptversammlung des deutschen Rekordmeisters in der Olympiahalle München hervor. Hainer, der einzige Kandidat für die Hoeneß-Nachfolge, wurde von den Mitgliedern bei 79 Gegenstimmen und 34 Enthaltungen mit überwältigender Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Zuvor hatte sich Hoeneß auf seiner letzten Rede als Präsident emotional von den Fans und Mitgliedern verabschiedet.

Hainer: "FC Bayern ist bester Klub der Welt"

Hainer zeigte sich vor der Wahl bereits bestens aufgelegt: "Der FC Bayern München ist der beste Klub in der Welt", sagte der 65-Jährige direkt zu Beginn seiner Einstiegsrede. "Ich liebe diesen Verein. Der FC Bayern ist einfach Spitze" , fügte er an. Es gehe nicht um den maximalen Profit, der Klub dürfe nie seine Identität verlieren. Er sei ein Traditionsverein. "Der FC Bayern ist Sport. Der FC Bayern ist Heimat. Der FC Bayern ist 'Mia san Mia'." Er wolle drei Dinge in seine Präsidentschaft einbringen: "Meinen Sachverstand aus 30 Jahren Adidas, mein großes Netzwerk aus Wirtschaft und Sport und meine Leidenschaft für den FC Bayern." Sein großes Ziel sei, mit dem FC Bayern das Champions-League-Finale 2022 im eigenen Stadion zu gewinnen.

Hoeneß hatte Hainer selbst vorgeschlagen

Nun steht Hainer an der Spitze des Vereins. 15 Jahre und sieben Monate stand er Adidas zwischen 2001 und 2016 vor, niemand „regierte“ länger an der Spitze eines DAX-Konzerns. Während Hoeneß nach über 40 Jahren seinen Hut nimmt, tritt der wesentlich unbekanntere Hainer in dessen Fußstapfen. Hainer gilt als langjähriger Intimus Hoeneß‘, in der Bundesliga-Saison 1997/98 lernten sie sich kennen.