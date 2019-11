FC Bayern: Netzreaktionen zum emotionalen Hoeneß-Abschied - "Du bist der beste Mann"

Die Abschiedsrede hatte er noch nicht einmal begonnen, da hatte Uli Hoeneß schon Tränen in den Augen. Denn das Bayern-Urgestein bekam Standing-Ovations von den rund 12.000 Fans und Mitgliedern des FC Bayern bei der Jahreshauptversammlung in der Olympiahalle. Minutenlang huldigten die Fans "ihrem" Mr. FC Bayern, der am Freitagabend seinen letzten großen Auftritt als Präsident des deutschen Rekordmeisters hatte.